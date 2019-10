Nadchodzi wiosna, a wraz z nią do wioski na dalekiej północy powracają renifery. Wśród nich jeden wyjątkowy – Hoho, z którym zaprzyjaźnia się mała dziewczynka o imieniu Sami. Letnie dni upływają im na wspólnej zabawie, wylegiwaniu się w kępkach miękkiego mchu, podjadaniu słodkich jagód… Nadchodzi jednak dzień, w którym Hoho musi wyruszyć wraz z całym stadem na południe – w poszukiwaniu ciepła. Czy uda mu się odnaleźć właściwą drogę, by wrócić do wioski?

„Hoho wraca do domu” to zimowa opowieść, która pozostanie w sercach czytelników na dłużej. O przyjaźni i o tym, że przyjaciel bywa daleko. O powrotach. I o tym, gdzie jest prawdziwy dom.

„– Mam coś dla ciebie, Hoho. – Dziewczynka sięgnęła do kieszeni, z której wyciągnęła czerwoną chustkę. – Kiedy wiosną będziesz się zbliżać do wioski, zobaczę cię z daleka. – Przewiązała przepaskę na szyi renifera i dodała: – Do zobaczenia.”

W każdej bajce jest ziarnko prawdy. Dlatego oprócz wzruszającej historii, w książce „Hoho wraca do domu” znajduje się również wiele wątków inspirowanych Północą. Dlaczego renifery przemierzają nawet 5000 km rocznie, jak nazywają się rdzenni mieszkańcy Laponii oraz ich tradycyjne namioty, czym jest moroszka… ? – to wszystko odkryją w książce maili i więksi czytelnicy.

Premiera książki jest zaplanowana na 15 listopada br.

Od Autorki:

To niesamowite, jak prosto i pięknie zarazem dzieci postrzegają świat. Pewnego wieczoru mój wówczas niespełna pięcioletni syn niespodziewanie zapytał:

– Mamo, a wiesz, co to jest dom?

– Nieee, a co to jest? – Byłam ciekawa jego odpowiedzi.

– Dom jest tam, gdzie ktoś przytula.

Cudowne, wielkie słowa małego człowieka. To zdanie zostało ze mną już na zawsze i stało się inspiracją dla książki „Hoho wraca do domu”. Mam nadzieję, że i w Waszych sercach ta myśl pozostanie na dłużej.

Informacje o książce:

Grupa wiekowa 5+ do 101 lat

Autorzy: Katarzyna Zych, Natan Grech

Format: 24x22 cm

Oprawa twarda

Objętość: 64 strony

Wydawnictwo: Bajkopis